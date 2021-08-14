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ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين
بعد نهاية الجولة الأولى

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2021/08/14
الساعة 11:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين كأس الدوري
المواطن - محمد سمعه

نجح نادي النصر في إنهاء الجولة الأولى متصدرًا ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد انتهاء مباريات الجولة اليوم السبت بمباراتين.

نتائج مباريات الجولة الأولى:

وكانت مباريات دوري المحترفين انطلقت الأربعاء الماضي بفوز الفيحاء على الاتحاد بهدف دون رد، أما أول أمس الخميس ففاز أبها على الشباب بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز الرائد على الفتح بهدف دون رد، بينما تعادل الحزم مع التعاون بثلاثية لكل فريق.

وفي يوم أمس الجمعة، فاز النصر على ضمك برباعية لهدف، بينما تعادل الأهلي مع الفيصلي بهدف لكل فريق.

واختُتمت مباريات الجولة الأولى اليوم السبت، بفوز الاتفاق على الباطن بثنائية لهدف، بينما فاز الهلال بصعوبة على الطائي بهدف دون مقابل.

النصر ضد ضمك
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة الأولى:

ويتواجد نادي النصر في صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط ويلاحقه أبها بالمركز الثاني والاتفاق ثالثًا والفيحاء رابعًا والرائد خامسًا والهلال سادسًا ولكل منهم 3 نقاط.

أما أندية الحزم والتعاون والأهلي والفيصلي يتواجدون بالمراكز من 7 إلى المركز العاشر برصيد نقطة، بينما يتواجد الشباب والباطن والفتح والاتحاد والطائي وضمك في المراكز من 11 إلى السادس عشر.

وشهدت مباريات الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين إحراز 22 هدفًا.

صالح الشهري - الهلال والطائي

موعد مباريات الجولة الثانية:

وسوف تنطلق مباريات الجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد غد الاثنين حيث يواجه الاتحاد، فريق الرائد، بينما يلعب الحزم والأهلي، والفيصلي مع النصر الخميس المقبل، وفي يوم الجمعة يلعب الباطن وأبها، ضمك والطائي، التعاون والهلال، وفي يوم السبت المقبل يلعب الفتح والفيحاء والشباب سيواجه الاتفاق.

عبدالله السالم لاعب الاتفاق


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