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تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في 3 أشهر
سجلت 24832 إصابة جديدة بالفيروس

تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في 3 أشهر

2021/08/04
الساعة 12:02 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
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تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في 3 أشهر
المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيلها 24832 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، في أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ 5 مايو الماضي.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن السلطات الصحية التركية أجرت خلال اليوم الأخير 256 ألفًا و163 اختبارًا، وكشفت عن 24832 إصابة جديدة وسجلت 126 وفاة.

كورونا في تركيا: 

يذكر أن تركيا سجلت في 16 إبريل الماضي أكبر حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا خلال الوباء، وبعد ذلك تراجعت معدلات الإصابات تدريجيًّا.

وفي يونيو والنصف الأول من يوليو الماضي استقرت الإصابات عند ما بين 5 و7 آلاف حالة جديدة يوميًّا، لكنها عاودت الارتفاع منذ منتصف الشهر الماضي.


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