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تسديدة الجبلي تمنح الباطن التقدم أمام أبها
خلال الشوط الأول من المباراة

تسديدة الجبلي تمنح الباطن التقدم أمام أبها

2021/08/20
الساعة 7:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تسديدة الجبلي تمنح الباطن التقدم أمام أبها
المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الباطن من إحراز هدف التقدم في شباك فريق أبها، وذلك ضمن مباراة الفريقين المقامة حاليًّا بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجبلي يمنح الباطن التقدم:

ونجح اللاعب الهولندي يوسف الجبلي في إحراز الهدف الأول للفريق السماوي بالدقيقة الـ15 بعد تصويبة مخادعة، لم يتمكن حارس أبها من التعامل معها.

السماوي يسعى للفوز الأول:

وتُقام المباراة بين الفريق السماوي ونادي أبها على ملعب الأول، حيث يسعى السماوي للفوز وتحقيق أول 3 نقاط له بـ دوري المحترفين، وذلك بعد أن كان خسر بالجولة الأولى ضد فريق الاتفاق بثنائية لهدف.

يذكر أن النادي برئاسة ناصر الهويدي كان حصل على شهادة الكفاءة المالية بعد تسديد 20 مليون ريال كمستحقات متبقية على النادي.


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