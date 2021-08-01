تشكيلة النصر لـ مباراة آرادا الودية

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي آرادا الروماني وديًا وذلك ضمن تحضيرات العالمي للموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

تشكيلة النصر

وجاء تشكيل العالمي مكونًا من: ” وليد عبدالله بحراسة المرمى، العلاوي، فونيس موري، الماس، سلطان الغنام، عبدالمجيد الصليهم، بيتروس، خليل العبسي، محمد مران، عبدالفتاح آدم، صالح العباس”.

العالمي يعود إلى الرياض غدًا

وستكون مباراة آرادا هي المباراة الودية الأخيرة للعالمي في معسكره الإعدادي حيث يعود العالمي غدًا الاثنين إلى الرياض لاستكمال باقي التحضيرات استعدادًا لانطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بموسمه الجديد.

وسيلعب العالمي أول مباراة له بالدوري ضد فريق ضمك يوم الجمعة 13 أغسطس.

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