تشيلسي يهدد باريس سان جيرمان ويُفاوض ميسي

المواطن - محمد سمعه

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي بثقله في فترة الانتقالات الصيفية، موضحًا رغبته في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني السابق.

سبب رحيل ميسي عن برشلونة:

وكان النجم الأرجنتيني صاحب الـ34 عامًا رحل عن صفوف برشلونة أمس الخميس، ببيان رسمي نشره النادي عبر موقعه الرسمي، وأكد من خلاله أن اللاعب الأرجنتيني لم يتم التجديد معه بسبب عوائق اقتصادية ومالية، وتماشيًا مع قرارات رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

تشيلسي يهدد البي إس جي:

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية: إن الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي الإنجليزي على استعداد للتفاوض مع لاعب برشلونة السابق والتعاقد معه، خاصة أن البلوز لم ينجح في ضم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

ويُعد باريس سان جيرمان الفرنسي الأقرب لضم ميسي وذلك بعد نشر صورة له مؤخرًا مع مجموعة من لاعبي الفريق الباريسي مثل الأرجنتيني دي ماريا ومواطنه لياندرو باريديس بجانب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وظهر النجم الأرجنتيني مع الفريق الكروي الأول ببرشلونة في عام 2004، وحقق العديد من البطولات مع البارشا مثل الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

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