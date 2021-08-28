تشيلسي يُجبر ليفربول على التعادل بـ الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

انتهت- قبل قليل- مباراة ليفربول ضد تشيلسي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2021/ 2022.

ملخص مباراة تشيلسي ضد ليفربول:

وبدأ الشوط الأول بشكل مثير بين الفريقين حيث كان سجالًا بينهما، عن طريق قيام البلوز بصناعة هجمات خطيرة عبر الألماني كاي هافرتز والبلجيكي روميلو لوكاكو، كذلك حاول ليفربول الرد عن طريق هجمات محمد صلاح واللاعب جوردان هندرسون.

ونجح هافرتز بالدقيقة الـ22 من عمر الشوط الأول، في إحراز الهدف الأول للبلوز بضربة رأسية خدعت الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وظل ليفربول بعد ذلك يُقاتل من أجل إدراك هدف التعادل حتى تحصل ليفربول على ركلة جزاء بالدقيقة الـ44 بعدما لمس رييس جايمس لاعب البلوز الكرة بيده، ليُطرد على الفور بسبب تصرفه ذلك، وينجح محمد صلاح في إحراز هدف التعادل للريدز بالدقيقة الـ47 قبل نهاية الشوط الأول.

تألق دفاعي من تشيلسي:

وفي الشوط الثاني، صنع كل من الفريقين العديد من الفرص الهجومية مع وجود أفضلية لـ ليفربول الذي صنع أكثر من فرصة خطيرة عبر هجمات صلاح وترينت ألكسندر أرنولد والسنغالي ساديو ماني، وتألق دفاع البلوز بصورة ملحوظة بفضل تواجد المدافع البرازيلي تياجو سيلفا.

ولم يحدث أي جديد في المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ليفربول وتشيلسي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي:

وأصبح رصيد ليفربول بعد التعادل 7 نقاط في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد تشيلسي 7 نقاط في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي.

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