تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في 5 مناطق بمكة والمدينة

المواطن - الرياض

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرارين منفصلين بشأن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في عدد من المناطق العقارية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

نظام التسجيل العيني للعقار

وجاء القرار الأول استنادًا إلى قرار وزير العدل رقم (2272) وتاريخ 29 /6/ 1442هـ القاضي ببدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثالثة (أرض بوابة مكة) بمكة المكرمة.

وتضمن القرار النص على أن تبدأ أعمال التحديد والتحرير بتاريخ 10 /01/ 1443هـ في المنطقة العقارية المحددة أدناه.

كما دعا ذوي الشأن من ملاك وأصحاب حقوق متعلقة بهذه المنطقة العقارية مراجعة دائرة الإشراف على القيد الأول للتسجيل العيني للعقار بالمحكمة العامة بمكة المكرمة مصطحبين معهم كل ما يؤيد أملاكهم وحقوقهم من مستندات قبل هذا التاريخ الذي تحدد لبدء أعمال التحديد والتحرير.

بيانات المنطقة العقارية:

كما تضمن القرار بيانات المنطقة العقارية الثالثة بمكة المكرمة (أرض بوابة مكة) ومساحتها الإجمالية (5162339.65) م2، ووفقًا للحدود والأطوال التالية:

الشــمال: قطار الحرمين مكة-المدينة بطول (6803.12م).

الجنوب: طريق الليث بطول (5890.98م).

الشرق: شارع عرض (40م) بطول (1782.90م).

الغرب: طريق غير المسلمين-الدائري الخامس بطول (239.49م).

تطبيق السجل العيني للعقار في المدينة المنورة

كما تضمن القرار الثاني أن تبدأ أعمال التحديد والتحرير بتاريخ 01 / 01 / 1443هـ، في المناطق العقارية المحددة بالخرائط المفصلة.

ودع القرار ذوي الشأن من ملاك وأصحاب حقوق متعلقة بهذه المناطق العقارية مراجعة دائرة الإشراف على القيد الأول للتسجيل العيني للعقار بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة مصطحبين معهم كل ما يؤيد أملاكهم وحقوقهم من مستندات قبل هذا التاريخ الذي تحدد لبدء أعمال التحديد والتحرير.

بيانات المنطقة العقارية:

1- المنطقة العقارية الرابعة بالمدينة المنورة (القطعة رقم (1) طريق الملك عبدالعزيز): ومساحتها الإجمالية (3594076.51) م2، ووفقًا للحدود والأطوال التالية:

الشمال: طريق مقترح عرض (84م) ثم أرض بيضاء، بطول (891.21م).

الجنوب: طريق مقترح عرض (40م) ثم طريق المدينة-القصيم السريع، بطول (1025.21م).

الشرق: طريق عرض (64م) ثم أرض بيضاء، بطول (3921.34م).

الغرب: امتداد طريق الملك عبدالعزيز ثم يليه القطعة رقم (2) وأرض بيضاء، بطول (3293.21م).

2- المنطقة العقارية الخامسة بالمدينة المنورة (القطعة رقم (2) طريق الملك عبدالعزيز): ومساحتها الإجمالية (1074087.39) م2، ووفقًا للحدود والأطوال التالية:

الشمال: امتداد طريق الملك عبدالعزيز ثم القطعة رقم (1)، بطول (2088.19م).

الجنوب: طريق مقترح عرض (64م) ثم أرض بيضاء، بطول (1415.01م).

الشرق: طريق مقترح عرض (64م) ثم أرض بيضاء ثم طريق المدينة-القصيم السريع، بطول (724.690م).

الغرب: طريق مقترح عرض (84م) ثم أرض بيضاء، بطول (614.33م).

3- المنطقة العقارية السادسة بالمدينة المنورة (القطعة رقم (1) طريق حائل): ومساحتها الإجمالية (2573115.06) م2، ووفقًا للحدود والأطوال التالية:

الشمال: طريق مقترح عرض(40م) ثم أرض فضاء، بطول (584.33م).

الجنوب: طريق مقترح عرض (40م) ثم أرض فضاء، بطول (689.45م).

الشرق: طريق مقترح عرض (40م) ثم أرض فضاء وتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بطول منكسر (3732.8م).

الغرب: طريق المدينة-حائل السريع عرض (100م) ثم القطعة رقم (2) وأرض فضاء على شكل قوس، بطول (3690.81م).

4- المنطقة العقارية السابعة بالمدينة المنورة (القطعة رقم (2) طريق حائل): ومساحتها الإجمالية (1348209.55) م2، ووفقًا للحدود والأطوال التالية:

الشـمـال: طريق مقترح عرض (40م) ثم أرض فضاء، بطول (825.6م).

الجنوب: طريق مقترح عرض (40م) ثم أرض فضاء، بطول (441.96م).

الشرق: طريق المدينة – حائل السريع عرض (100م) ثم القطعة رقم (1) وأرض فضاء، بطول (1715.27م).

الغرب: طريق مقترح عرض (40م) ثم أرض فضاء، بطول (2685.74م).

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