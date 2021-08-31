تطبيق Telegram يدخل نادي المليار مستخدم

المواطن- متابعة

تمكن تطبيق المراسلة الفورية Telegram الذي تم إطلاقه في أواخر عام 2013، من جذب مليار مستخدم، لينضم بذلك إلى نخبة التطبيقات الشهيرة.

وقال موقع تك كرانش التقني، إن الهند هي أكبر سوق لتطبيق تليغرام مثله في ذلك مثل منافسه واتساب، وتمثل الهند، ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم، ما يقرب من 22 % من عمليات التحميل.

ويأتي في المركز الثاني والثالث كل من روسيا وإندونيسيا، اللتين تمثلان نحو 10 و8% من جميع التثبيتات.

وكانت عمليات تثبيت تليغرام قد تسارعت في عام 2021، لتصل إلى 214.7 مليون عملية تثبيت خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 61% على أساس سنوي، مقارنة مع 133 مليونًا في النصف الأول من عام 2020.

قاعدة المستخدمين النشطة لـ Telegram

ويختلف عدد عمليات التثبيت عن قاعدة المستخدمين النشطة للتطبيق، حيث يمتلك Telegram نحو 500 مليون مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من أوائل هذا العام.

تحديثات تليغرام القادمة

يحمل تحديث Telegram 8.0 في الإصدار التجريبي عدة تحديثات منها: إعادة توجيه الرسائل بدون ظهور اسم المرسل، وهو أمر انتظره الكثير من المستخدمين طويلًا، وتسجيل الدردشات الصوتية، كما سيتم طرح صورGIF جديدة مشابهة للرموز التعبيرية، بدلًا من رمز تعبيري أو ملصق.

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