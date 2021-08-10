تطور يقرب النصر من الكفاءة المالية

المواطن - مروة نبيل

تسابق إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، الزمن من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

النصر يقترب من الحصول على الشهادة:

وأكد الإعلامي علي العنزي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة نادي النصر أودعت راتب شهر (متأخر) في حسابات لاعبي العالمي، قبل قليل، وذلك لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالكفاءة المالية.

وأشارت تقارير صحافية سابقة إلى أن الإدارة النصراوية في طريقها لسداد كافة الديون المستحقة على النادي بدعم من العضو الذهبي الأمير خالد بن فهد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء العالمي في المركز الثاني، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ135 مليون ريال.

أبرز صفقات العالمي في الموسم الجديد:

ونجح العالمي في التعاقد مع العديد من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم؛ فينسنت أبو بكر، أندرسون تاليسكا، جلال الدين ماشاريبوف وراميرو فونيس موري، فيما تطمح الإدارة في حسم مزيد من الصفقات.

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