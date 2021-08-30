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تطوير للمباني TBC تنهي أعمال الصيانة بمشروعات التعليم المتعثرة بتكلفة 35 مليون ريال
توفر مقاعد دراسة لـ57 ألف طالب وطالبة

تطوير للمباني TBC تنهي أعمال الصيانة بمشروعات التعليم المتعثرة بتكلفة 35 مليون ريال

2021/08/30
الساعة 12:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تطوير للمباني TBC تنهي أعمال الصيانة بمشروعات التعليم المتعثرة بتكلفة 35 مليون ريال عودة الدراسة في المدارس
المواطن - واس

انتهت شركة تطوير للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، من توريد الأثاث المدرسي وتركيبه لـ53 مشروعًا من مشروعات وزارة التعليم المتعثرة و المسندة إلى شركة تطوير للمباني.

ويبلغ عدد مشاريع وزارة التعليم المتعثرة و المسندة إلى شركة تطوير للمباني التي انتهت من تنفيذها 79 مبنى، توفر مقاعد دراسة لـ57 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية، بلغت 35 مليون ريال.

وعلى صعيد الاستعداد للعام الدراسي الجديد وردت شركة TBC للمستودعات أكثر من 65 ألف مكيف.

كما انتهت إدارة الصيانة بشركة TBC من صيانة اكثر من 18 ألف كرسي وطاولة في مدارس وزارة التعليم التي تتولى أعمال تشغيلها وصيانتها؛ لاستقبال العام الدراسي الجديد.


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