تطوير مكة تبحث الفرص الاستثمارية في القنفذة

المواطن - واس

زار وفد من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد بن عمر العارضي أمس محافظة القنفذة للوقوف على أبرز الممكنات والفرص الاستثمارية بالمحافظة.

توجيهات الفيصل:

وأكّد المهندس العارضي، أن الجولة تأتي ضمن برنامج يشمل محافظات المنطقة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة، وسمو نائبه، بالوقوف على أبرز المواقع التاريخية والاستثمارية في المحافظات، وتذليل جميع الصعوبات التي تعوق عجلة التنمية فيها، والإسهام في جذب المستثمرين لها، ورفع جودة الحياة بها، بما يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030 .

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة