تعادل إيجابي بين الأهلي وضمك بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وضمك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة الأهلي وضمك:

ونجح اللاعب السنغالي لحسن نداو في إحراز الهدف الأول للراقي بالدقيقة الـ18، ليرد نادي ضمك بالتعادل عبر اللاعب الجزائري العربي هلال سوداني بالدقيقة الـ19.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول لينتهي بالتعادل الإيجابي.

الراقي يسعى إلى أول فوز بـ دوري المحترفين:

ويسعى الراقي إلى تحقيق أول فوز له بـ دوري المحترفين بالموسم الجديد، بعد التعادل في أول جولتين ضد كل من الفيصلي والحزم، أما ضمك فخسر من النصر وفاز على الطائي في أول جولتين.

وتُقام مباراة الأهلي ضد ضمك على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

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