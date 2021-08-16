تعادل الهلال والدرعية بمشاركة بيريرا

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الهلال والدرعية الودية، التي أُقيمت مساء اليوم الاثنين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، في إطار استعداداتهما للمنافسات المقبلة.

مباراة الهلال والدرعية:

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والدرعية التي أُقيمت على ملعب الأزرق، بتقدم الفريق المنتمي إلى دوري الدرجة الأولى عن طريق لاعبه ماهر هوساوي، فيما نجح عبدالله الحمدان في تسجيل التعادل للزعيم بالشوط الثاني.

وشهدت مباراة الهلال والدرعية الودية مشاركة الوافد الجديد البرازيلي ماثيوس بيريرا للمرة الأولى منذ انضمامه إلى صفوف الزعيم، حيث انتظم في التدريبات الجماعية مؤخرًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ودفع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم بالعديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في مباراة الهلال ضد الطائي الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد.

الهلال يستعد لمواجهة التعاون:

وجاءت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الودية استعدادًا لمواجهته المقبلة ضد التعاون المقرر إقامتها، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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