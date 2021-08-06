تعرف على تأثير العسل المجمد على الصحة

المواطن - متابعة

السكر الطبيعي في العسل يرتبط ببعضه البعض ويبدأ في تكوين بلورات صغيرة تقوي العسل لاسيما في درجات الحرارة المنخفضة وفي الشتاء وبعد وضعه في الثلاجة.

وقالت الدكتورة بوجا ثاكر، رئيسة قسم التغذية في مستشفى بهاتيا في مومباي، إن العسل المجمد أو العسل الخام المحفوظ في الثلاجة غير آمن، فالعسل غير المعالج يحتوي على جراثيم وبكتيريا المطثية الوشيقية التي يمكن أن تسبب اضطرابات عصبية وأمراض معدية ومعوية، وحذرت مرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة ضد الفركتوز من تناوله.

كميات استهلاك العسل

وذكرت ممارسة الايورفيدا الدكتورة ديكسا بهافسار أن العسل يجب أن يستهلك بكميات صغيرة فقط وفي درجة حرارة الغرفة.

وقالت لموقع إنديان إكسبرس، إن تناول كمية كبيرة من العسل ليس بالأمر المثالي.

وأوضحت أن العسل هو أيضًا شكل من أشكال السكر؛ لذا حذر الأطباء من أن الزيادة المفرطة في تناوله قد تسبب الصداع واضطراب المعدة وفي بعض الحالات الإسهال أو الانتفاخ.

ووفقًا للدكتور نافنيت كور، يُنظر إلى اتجاه تجميد العسل على أنه “خطير” حيث يمكن للمرء أن يصاب بالإسهال وتقلصات المعدة والانتفاخ والشعور بالمرض وحتى الشعور بالغثيان، وفوق كل ذلك، قد ينتهي به الأمر إلى إتلاف الأسنان.

وينصح الخبراء بتناول العسل في درجة حرارة الغرفة، وهذه أفضل طريقة للاستهلاك وجني الفوائد القصوى منه، عندما نستهلك أي شيء في حالته الطبيعية، فإنه يعطينا بالتأكيد نتائج أفضل وأسرع لأنه سهل الهضم وغير معالج.

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