تعرف على خطوات قطع الإنترنت عن جهاز معين في المنزل

المواطن - الرياض

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي طريقة قطع خدمة الإنترنت عن جهاز معين في المنزل بكل سهولة، دون باقي الأجهزة.

إذا احتجت تقطع الإنترنت عن جهاز معين بالمنزل؛ فتستطيع عمل ذلك عبر أغلب أجهزة المودم!

فقط أدخل على إعدادات المودم "الطريقة في المقطع"

ثم تفتح الأجهزة المتصلة، وتفصل الإنترنت عن الجهاز الذي تريد.

وأيضاً خاصية الرقابة الأبوية Parental Control في بعض المودمات تتيح لك التحكم بالإنترنت pic.twitter.com/0JBEZxC2ny — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) August 6, 2021

وقال الحمادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إذا احتجت تقطع الإنترنت عن جهاز معين بالمنزل؛ فتستطيع عمل ذلك عبر أغلب أجهزة المودم، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الخطوات بكل سهولة

– ادخل على إعدادات المودم

– ثم قم بفتح الأجهزة المتصلة

– ثم قم بفصل الإنترنت عن الجهاز الذي تريد.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي أن خاصية الرقابة الأبوية Parental Control متاحة أيضا في بعض المودمات تتيح لك التحكم بالإنترنت.

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