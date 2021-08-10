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تعرف على خطوات قطع الإنترنت عن جهاز معين في المنزل
دون باقي الأجهزة

تعرف على خطوات قطع الإنترنت عن جهاز معين في المنزل

2021/08/10
الساعة 10:42 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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تعرف على خطوات قطع الإنترنت عن جهاز معين في المنزل
المواطن - الرياض

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي طريقة قطع خدمة الإنترنت عن جهاز معين في المنزل بكل سهولة، دون باقي الأجهزة.

وقال الحمادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إذا احتجت تقطع الإنترنت عن جهاز معين بالمنزل؛ فتستطيع عمل ذلك عبر أغلب أجهزة المودم، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الخطوات بكل سهولة

– ادخل على إعدادات المودم

– ثم قم بفتح الأجهزة المتصلة

– ثم قم بفصل الإنترنت عن الجهاز الذي تريد.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي أن خاصية الرقابة الأبوية Parental Control متاحة أيضا في بعض المودمات تتيح لك التحكم بالإنترنت.


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