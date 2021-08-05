تعرف على طريقة قراءة الرسائل المحذوفة في الواتساب بسهولة

المواطن - متابعة

تسمح ميزة الحذف في تطبيق التراسل الفوري واتساب بإلغاء الرسائل من جهاز المرسل، ومع ذلك، لا تزال هناك حلول تمكن المستلم من رؤيتها بعد حذفها، مثل تطبيق WAMR، الاختصار لعبارة استرداد الرسائل المحذوفة وتنزيل الحالة.

ويتيح التطبيق استعادة الرسائل التي قد تحذف قبل قراءتها، وتنزيل تحديثات الحالة من واتساب.

ووفق صحيفة إنديان إكسبرس، يمكن استخدام التطبيق بالطريقة التالية.

استخدام تطبيق WAMR:

لتثبيت التطبيق، يجب تنزيله من جوجل بلاي وإعداده. سيتعين تحديد التطبيقات التي سيلتقط إشعاراتها، مثل واتساب، وتيلجرام وإنستجرام.

عند الانتهاء من الإعداد بالكامل، يمكن العثور على جميع الإشعارات الواردة، بما في ذلك الإشعارات المحذوفة داخل واجهة WAMR.

وبمجرد أن يبدأ WAMR في الالتقاط، يمكن رؤية أي رسالة محذوفة في واجهة التطبيق، مصنفة حسب نوافذ الدردشة الفردية، تمامًا مثل شاشة واتساب الرئيسية.

كيف يعمل التطبيق؟

لعرض الرسائل المحذوفة، يتطلب WAMR الوصول إلى الإخطارات، ويسمح منح حق الوصول إلى الإشعارات التطبيق القدرة على استعادة الرسائل المحذوفة دون محاولة تسجيل الدخول إلى حساب واتساب المستخدم.

وبعد الحصول على حق الوصول إلى الإشعارات، يستطيع التطبيق مراقبة الإشعارات الواردة، وكرسالة واردة على الهاتف عبر واتساب.

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