تعليق شهادة الكفاءة لنادي الطائي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت وزارة الرياضة، قبل قليل، عن تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي، وإحالة كل من الرئيس التنفيذي والمدير المالي والمحاسب للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.

مستحقات النصر سبب الأزمة:

وجاء بيان وزارة الرياضة كالتالي: إشارة إلى قرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية الصادر في يوم الجمعة 13 أغسطس والقاضي بمنح نادي الطائي شهادة الكفاءة المالية، ونظرًا لعدم قيامه بالإفصاح عن وجود التزامات مالية لصالح نادي النصر.

وتبلغ التزامات نادي النصر 430 ألف ريال، ومستحقة بتاريخ 1 يناير، وفقًا لما رفعته إدارة نادي النصر لجنة يوم السبت 14 أغسطس، وذلك بعد إصدار اللجنة لقرار منح الشهادة لنادي الطائي.

وقامت اللجنة بمخاطبة إدارة النادي، وطلبت الإفادة عن ذلك؛ فقد ورد إلى اللجنة رد من النادي يوم 17 أغسطس، يُفيد بصحة هذا الالتزام، وأن سبب عدم الإفصاح عنه في حينه كان بسبب خطأ إداري قامت به الإدارة المالية بالنادي، وأن إدارة الطائي قامت على الفوز بالوفاء بهذا الالتزام لصالح نادي النصر وسداد المبلغ المستحق.

سحب شهادة الكفاءة المالية من نادي الطائي:

وتابع البيان: “وبعد إطلاع اللجنة على كامل المستندات ودراسة كافة التفاصيل المتعلقة بها قانونيًّا فقد ثبت للجنة مخالفة نادي الطائي للمادة (10/ 11) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية والتي تنص على: “يجب على النادي تزويد اللجنة بتقارير الالتزامات المستحقة وحالة القضايا المنظورة والصادرة في شأنها قرارات أو أحكام بشكل شهري ومحدث”.

وبناء على ما تقدم واستنادًا للمادة 20 من لائحة الكفاءة المالية للأندية المالية للأندية الرياضية، فقد قررت اللجنة ما يلي؛ تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي بدء من تاريخ 19 أغسطس، وإحالة الرئيس التنفيذي والمدير المالي والمحاسب بالنادي للإدارة العامة لشؤون القانونية بوزارة الرياضة بسبب المخالفة المشار لها أعلاه.

كما تم إحالة المخالفة المشار لها أعلاه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل اتخاذ ما يلزم وفقًا للأنظمة واللوائح.

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