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تعليم الحدود الشمالية : استعلام حركة النقل الداخلي متاح عبر نظام نور
بالدخول على حساب المعلم أو المعلمة

تعليم الحدود الشمالية : استعلام حركة النقل الداخلي متاح عبر نظام نور

2021/08/08
الساعة 3:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تعليم الحدود الشمالية : استعلام حركة النقل الداخلي متاح عبر نظام نور
المواطن - واس

دشن مدير تعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم ، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات .

استعلام حركة النقل في نظام نور

‏ويمكن الاستعلام عن النقل بالدخول على حساب المعلم أو المعلمة في نظام نور، ،كما يمكن للمعلمين والمعلمات التقدم بطلب تظلم إلكتروني على نتيجة حركة النقل الداخلي في برنامج نور، اعتباراً من اليوم الأحد 29-12-1442هـ وحتى نهاية يوم السبت 6-1-1442هـ، ولن يُقبل أي اعتراض خارج موقع نور أو بعد انتهاء الفترة المحددة للاعتراض.
وبلغت نسبة نقل المعلمين 29% والمعلمات 21.5% .


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