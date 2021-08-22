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تعليم الشمالية يدشن مركز اللقاح لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية

تعليم الشمالية يدشن مركز اللقاح لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية

2021/08/22
الساعة 2:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تعليم الشمالية يدشن مركز اللقاح لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية
المواطن - واس

دشن مدير عام إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم، مركز اللقاح الخاص بالطلاب والطالبات، وذلك في المعسكر الكشفي بمدينة عرعر , بهدف التوسّع في نطاق تحصين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من الفئة العمرية من 12_18 عاماً، إضافة إلى مركزين للقاح بمحافظة رفحاء ومحافظة طريف.

ودعت إدارة التعليم الهيئة التعليمية والإشرافية والإدارية والطلبة في الفئات العمرية المحددة إلى سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، والإسهام في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.


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