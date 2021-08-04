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تعليم الليث يتسلم 4 مشاريع تعليمية بـ 25 مليون ريال
منشآت تربوية وتعليمية منتجة وحاضنة وجاذبة لممارسة البرامج والفعاليات

تعليم الليث يتسلم 4 مشاريع تعليمية بـ 25 مليون ريال

2021/08/04
الساعة 8:45 مساءً
- ‎فيالمواطن - مكة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تعليم الليث يتسلم 4 مشاريع تعليمية بـ 25 مليون ريال
المواطن- محمد الغبيشي- الليث

أنهت إدارة التعليم بمحافظة الليث- ممثلة في إدارة شؤون المباني- استلام أربعة مشاريع تعليمية، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1443هـ، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 25 مليون ريال.

تعليم الليث يتسلم 4 مشاريع تعليمية بـ 25 مليون ريال - المواطن

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن هذه المباني تأتي في إطار التوجهات الحالية لوزارة التعليم، التي تقوم على تأسيس منشآت تربوية وتعليمية منتجة وحاضنة وجاذبة لممارسة البرامج والفعاليات والأنشطة العلمية وفقًا للأهداف التربوية، التي ستسهم في إعداد جيل قادر على التفاعل مع متغيرات العصر في إطارها الإيجابي لصالح الوطن والمواطن، وستكون مخرجاتها- بإذن الله- قادرة على تحقيق الأهداف والتوجهات المستقبلية التي يرسمها ويخطط لها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله).

التخلص من المباني المستأجرة:

وأشار إلى أن إدارة تعليم الليث ماضية في التخلص من المباني المستأجرة- بعون الله تعالى- خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن نسبة المباني الحكومية قد بلغت 92%، و8% للمباني المستأجرة.

تعليم الليث يتسلم 4 مشاريع تعليمية بـ 25 مليون ريال - المواطن

من جانب آخر أشاد مدير شؤون المباني، المهندس أحمد بن حامد الزبيدي، بالدعم والمتابعة المستمرة من مدير التعليم، وجهود زملائه المهندسين كافة في الإدارة، وحرصهم المتواصل لإنهاء جميع المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها حاليًّا، وتذليل العقبات والعوائق أمام المقاولين، وتأهيل المباني القائمة، ورفع مستوى أدائها، مع الحرص على التقيد بالشروط والمواصفات ووسائل السلامة وفقًا لأعلى معايير الجودة والأداء.

والمباني التعليمية التي تم استلامها هي كالتالي: متوسطة وثانوية شعب المرتع (بنات)، متوسطة وثانوية القعبة (بنات)، متوسطة وثانوية الوسقة (بنات)، ومبنى الطفولة المبكرة بغميقة.

تعليم الليث يتسلم 4 مشاريع تعليمية بـ 25 مليون ريال - المواطنتعليم الليث يتسلم 4 مشاريع تعليمية بـ 25 مليون ريال - المواطن تعليم الليث يتسلم 4 مشاريع تعليمية بـ 25 مليون ريال - المواطن تعليم الليث يتسلم 4 مشاريع تعليمية بـ 25 مليون ريال - المواطن

 


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