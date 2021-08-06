تعليم النماص: 12 مليون ريال لأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب

المواطن - النماص

ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣ إدارة تعليم النماص عملت على نظافة وصيانة مبانيها ومدارسها وجميع المرافق التابعة لها بما يقارب ١٢ مليون ريال حيث شملت تنظيف وتطهير جميع المدارس والمباني التابعة للإدارة وتوفير أدوات التنظيف والتعقيم، وأيضًا الصيانة الشاملة واغلاق عدد من المظلات واستبدال أخرى.

جدير بالذكر أن تعليم النماص يستعد منذ وقت مبكر لاستقبال الطلاب والطالبات بعد قرار الدراسة الحضوري، فقد شاركت الإدارة في اجتماعات الاستعداد الوزارية، وتم تشكيل اللجان، وعقد الاجتماعات مع القيادات والمشرفين وقادة المدارس، وإعداد الخطط، وتدشين مركز اللقاحات ببيت الطالب وإطلاق مبادرة لا تتردد…سهلناها.

ترحيل وتوزيع المقررات

كما قام قسم المستودعات بترحيل وتوزيع المقررات الدراسية للمدارس، وتنفيذ اشتراط محصّن لدخول المنشآت التعليمية، ومتابعة الاحترازات، والقيام بزيارات تفقدية للمدارس للاطمئنان على سير العمل وتلمس احتياجات الميدان لينعم الجميع ببيئة آمنة وجاذبة عند عودتهم قريبًا بإذن الله.

وقد عبر عمر الغامدي مدير تعليم النماص عن شكره لقيادتنا الرشيدة ولمقام وزارة التعليم التي تسعى جاهدة لتوفير بيئة آمنة وجاذبة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

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