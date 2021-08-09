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تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي عبر نظام نور
لشاغلي الوظائف التعليمية

تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي عبر نظام نور

2021/08/09
الساعة 11:00 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي عبر نظام نور
المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة أمس، اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ .

الاستعلام عن حركة النقل الداخلي

وأوضحت إدارة تعليم جدة أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام نور ، في حين بدأت الإدارة في استقبال عملية الاعتراض حتى الـ 4 من شهر محرم الجاري، وإخلاء الطرف والمباشرة لشاغلي الوظائف التعليمية بتاريخ 14 محرم 1443هـ.
ودعت إلى التواصل مع إدارة شؤون المعلمين عن طريق القنوات الإلكترونية للحد من انتشار فيروس كورونا.


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