تعليم حفر الباطن يستلم 5 مشاريع وعقود تشغيل وصيانة بقيمة 62 مليون ريال

‏المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

ضمن استعدادات إدارة تعليم حفر الباطن لبداية العام الدراسي الجديد 1443، قامت الإدارة باعتماد مبلغ (45073135) ريالاً لعقود التشغيل والصيانة والنظافة لمدارس المحافظة, بالإضافة إلى استلام 5 مشاريع تعليمية بتكلفة إجمالية بلغت (17,683,263) ريالاً.

الميزانية التشغيلية

وقال مدير تعليم حفر الباطن محمد بن علي القحطاني، إن المبلغ المعتمد يشمل 17 عقد صيانة وتشغيل بقيمة (40,040,042 ) ريالاً بالإضافة إلى مبلغ خمسة ملايين للميزانية التشغيلية والنظافة للمدارس التي تشرف عليها الإدارة تعليمياً،كما تم استلام خمسة مشاريع تعليمية عبارة عن مدرستين نموذج 26 فصلاً ومدرسة نموذج 18 فصلاً وثلاث وحدات طفولة مبكرة وفصول إضافية بعدد من المدارس بتكلفة إجمالية بلغت (17,683,263) ريالاً.

دعم تعليم حفر الباطن

وثمّن القحطاني الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة حفظها الله انطلاقاً من حرصها الدائم على توفير كل ما يلزم لتحقيق تعليم مستدام بما يضمن تهيئة البيئة الإيجابية والآمنة للطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، مقدماً شكره لفرق العمل المتميزة بإدارة التعليم ومكتب التعليم والمدارس على متابعتهم وعملهم المستمر، مشدداً على سرعة استكمال أعمال الصيانة والإشراف عليها وعدم تأخيرها، وضرورة تفعيل الدور الرقابي للمستفيدين من المرافق المدرسية والمحافظة على المكتسبات التعليمية؛ لبداية انطلاقة جادة وقوية للعام الدراسي الجديد.

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