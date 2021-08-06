تغريدات نصراوية تثير الجدل بعد ضم الهلال لـ ماثيوس بيريرا

المواطن - محمد سمعه

أثارت بعض التغريدات للمنتمين لنادي النصر الجدل، وذلك بعد إعلان الهلال اليوم الجمعة عن ضمه للاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا قادمًا من ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي.

المريسل يثير الجدل:

وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه في “تويتر” : “حينما أعلن النصر عن صفقة تاليسكا لم يطلب من أي من الحسابات الإخبارية أو مشاهير أو فنانيين أو حتى شخصيات رياضية، ولم يأتي مشجع لشراء مشاهدات وهمية”.

وجاء ذلك ردًّا على فيديو الصفقة الذي نشره الفنان الكوميدي المصري الشهير محمد هنيدي عبر حسابه في “تويتر” للاعب ماثيوس بيريرا وهو ينضم إلى الهلال.

وأشار المريسل إلى أن الهلاليين أرادوا جعل فيديو ضم ماثيوس بيريرا يكون الأكثر مشاهدة، متخطيًا فيديو التعاقد مع البرازيلي تاليسكا المنضم حديثًا إلى النصر.

وتواصلت إثارة الجدل من الإعلامي خالد الشعلان المنتمي إلى النصر: “ضحكة تاليسكا جلبت بيريرا لهم”.

عضو مجلس إدارة النصر يرد !

أما محمد بن عبدالعزيز الشتوي عضو مجلس إدارة النصر فقال: “تستطيع شراء مشاهدات لكن لا تستطيع شراء عشق”.

وكان الإعلامي عبدالله الحنيان قال عبر حسابه في “تويتر” : “فيديو إعلان صفقة بيريرا وصل إلى أكثر من 8 مليون مشاهدة في أقل من 4 ساعات”.

سبب الضجة حول فيديو صفقة ماثيوس بيريرا:

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا تداولوا فيديو لمشجع هلالي وهو يحث صديقه الأجنبي على رؤية فيديو صفقة بيريرا وإرساله إلى أصدقائه لمتابعته كذلك.

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