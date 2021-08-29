تغريم الأهلي وسعيد المولد 20 ألفًا

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عقوباتها ضد النادي الأهلي، ونجم فريق الاتفاق، سعيد المولد.

تغريم النادي الأهلي:

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانها إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأخر في الخروج من غرفة الملابس للنزول إلى أرضية الملعب؛ ما أدى إلى تأخر بداية مباراته ضد ضمك، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المواجهة.

ولفتت إلى أنه ثبت مخالفة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمادة 62 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق، وإلزامه بدفع غرامة مالية تُقدر بـ10 آلاف ريال، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139.

عقوبة سعيد المولد:

كما أشارت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، سعيد المولد قام بركل أحد كراسي مقاعد البدلاء، الأمر الذي أدى إلى كسره، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب مباراة فارس الدهناء ضد أبها.

وتم ثبوت مخالفة سعيد المولد للمادة (56- 1) من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق، ليتم إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره ضمك بنتيجة 1/ 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهة الاتفاق وأبها في الجولة ذاتها.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة