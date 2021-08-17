تغريم نادي الاتحاد 10 آلاف ريال

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن توقيع غرامة مالية ضد نادي الاتحاد بسبب مباراته ضد الفيحاء.

الانضباط تُغرم نادي الاتحاد

وأشارت لجنة الانضباط في بيانها إلى أن جمهور نادي الاتحاد قام بإلقاء 3 علب مياه باتجاه أرض الملعب أثناء وبعد انتهاء مباراة الفيحاء، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المواجهة.

ولفتت إلى ثبوت مخالفة جمهور نادي الاتحاد للمادة (52-2) من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق، لتُلزم العميد بدفع غرامة مالية تُقدر بـ10 آلاف ريال سعودي، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

وتمكن الاتحاد من استعادة توازنه، بعد الهزيمة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز على الرائد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع العميد رصيده إلى 3 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته بهدف دون رد في الجولة الأولى، ليحتل المركز الثاني بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 3 نقاط أيضًا.

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