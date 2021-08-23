تغريم نجمي الشباب 40 ألف ريال

المواطن - محمد سمعه

ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق لاعبي الفريق الكروي الأول بـ الشباب، النيجيري أوديون إيجالو والحارس فواز القرني بدفع 40 ألف ريال.

سبب تغريم القرني وإيجالو:

وجاء نص القرار بإلزام الحارس فواز القرني بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة.

وكذلك غُرم اللاعب النيجيري إيجالو 20 ألف ريال، بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة.

تعادل مثير بين الشباب والاتفاق:

يذكر أن الليث كان تعادل مع نادي الاتفاق بثلاثية لكل فريق في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن كان الليث متقدمًا بثلاثية دون رد.

وسيواجه الليث منافسه نادي الفتح مساء الخميس المقبل بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة