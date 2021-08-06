تفاصيل أزمة تأشيرة باولينيو وموعد وصوله إلى جدة

المواطن - محمد سمعه

أثار عدم تحديد موعد وصول اللاعب البرازيلي باولينيو نجم الأهلي الجديد إلى جدة قلق جماهير الراقي.

تفاصيل الأزمة

وكانت تقارير تحدثت عن وجود أزمة لـ حصول اللاعب البرازيلي صاحب الـ32 عامًا على تأشيرة الدخول إلى المملكة، مما جعل البعض يتكهن بأنه سيصل أمس الخميس.

وكشف الإعلامي مشعل العتيبي المقرب من الراقي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “غير صحيح، اللاعب البرازيلي صدرت تأشيرته يوم أمس الخميس وسوف يتحدد موعد وصوله قريبًا، اللاعب المقدوني أليوسكي، هو من أُعلن عن وصوله الخميس، ولكنه سيصل قريبًا إلى جدة”.

التفاصيل المالية لـ صفقة باولينيو

وكان الراقي تعاقد مع باولينيو يوم 22 يوليو الماضي، حيث سيحصل اللاعب البرازيلي على راتبًا سنويًّا في الموسم الأول قدره 3,5 ملايين دولار أمريكي وفي الموسم الثاني 3,5 ملايين دولار وفي الموسم الثالث مليوني دولار ليصل إجمالي المبالغ التي ستُمنح له 9 ملايين دولار.

وكان اسم اللاعب البرازيلي صاحب الـ32 عامًا ارتبط بالانضمام لـ الشباب والنصر وشباب أهلي دبي الإماراتي قبل أن يحسم الأهلي السعودي الصفقة رسميًّا له.

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