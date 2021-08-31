تفاصيل إستراتيجية دعم الأندية الجديدة بالموسم الثالث

المواطن - مروة نبيل

كشفت وزارة الرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، عن إستراتيجية دعم الأندية لمنافسات الموسم الرياضي 2021/ 2022 في عامها الثالث، وتضمنت عددًا من التعديلات الجديدة.

تعديلات جديدة في إستراتيجية دعم الأندية:

وتهدف مبادرة إستراتيجية دعم الأندية إلى توفير الدعم لتطوير وتحسين منشآت الأندية بالتعاون مع وكالة المنشآت الرياضية، وتبلغ الميزانية 160 مليون ريال للتطوير الشامل والجزئي حسب حاجة كل منشأة.

وشهدت مبادرة “الدعم المباشر” في إستراتيجية دعم الأندية تغييرًا في قيمة الدعم المخصص لأندية دوري الدرجة الأولى وأندية دوري الدرجة الثانية بزيادة نصف مليون ريال لكل نادٍ.

وسيحصل كل نادٍ من أندية الأولى على مبلغ 5 ملايين ريال، فيما سيحصل كل نادٍ من أندية الثانية على مبلغ 3 ملايين ريال، وتستمر قيمة الدعم المباشر لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون تغيير، بحصول كل نادٍ على مبلغ 50 مليون ريال سنويًّا.

تغييرات في مبادرة الحوكمة:

وتم إجراء عدد من التغييرات في مبادرة “الحوكمة”، بزيادة معايير التقييم من 41 معيارًا إلى 75 معيارًا، إلى جانب إطلاق سفراء لإستراتيجية دعم الأندية، حيث سيتم التقييم بناءً على التوثيق بالإضافة إلى التحليل الميداني من قبل السفراء في مختلف فروع الوزارة في السعودية.

كما تم إضافة أندية دوري الدرجة الثانية لهذه المبادرة في هذا العام، ليصبح إجمالي عدد الأندية المشمولة في مبادرة الحوكمة 64 ناديًا، مقارنة بـ 36 ناديًا في العام الماضي، وسيتم تقييم أندية المحترفين والدرجة الأولى في نهاية كل ربع من الموسم، فيما سيتم التقييم في أندية الثانية بنهاية كل نصف سنة، مع مراعاة التقييم الشهري التراكمي.

وتستمر قيمة الدعم المخصصة لهذه المبادرة كما هي في أندية المحترفين، بواقع 20 مليون ريال سنويًّا لكل نادٍ، ومليوني ريال سنويًّا لكل نادٍ من أندية الأولى، على أن تكون حصة أندية الثانية نصف مليون ريال سنويًّا في حال نجاح هذه المبادرة، فيما ستكون درجة التقييم لجميع الأندية من 7 درجات شريطة استيفاء الحد الأدنى من درجة التقييم اللازمة للحصول على هذا الدعم.

مبادرة الحضور الجماهيري:

وتستمر مبادرة الحضور الجماهيري في إستراتيجية دعم الأندية، والتي تشمل جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بهدف التحفيز لزيادة الحضور الجماهيري وتعزيز مشاركة المشجع بشكل فعال.

ويمكن لكل نادٍ الحصول على مبلغ 15 مليون ريال سنويًّا للمباريات التي تقام على أرضه، كحد أقصى بواقع مليون ريال للمباراة الواحدة، بواقع؛ “مليون ريال على نسبة حضور أكبر من 90% من سعة الملعب، 750 ألف ريال على نسبة حضور أكبر من 75%”.

ويحصل على 500 ألف ريال على نسبة حضور أكبر من 60% من سعة الملعب، 250 ألف ريال على نسبة حضور أكبر من 50% من سعة الملعب، و100 ألف ريال على نسبة حضور أكبر من 30% من سعة الملعب.

وأضافت وزارة الرياضة في بيانها: “على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار النسبة المحددة للحضور الجماهيري بالوقت الراهن والتي لا تزيد على 60% من الطاقة الاستيعابية للمدرجات، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وأن تكون النسب أعلاه متوافقة مع أي تحديثات تطرأ في زيادة نسبة الحضور الجماهيري مستقبلًا”.

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