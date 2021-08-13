تفاصيل المبالغ المدفوعة من النصر لنيل الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي النصر قبل قليل عن المبالغ المالية المدفوعة وذلك للحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة.

وذكر النادي في إنفوجراف نشره عبر حسابه في “تويتر” أن مجلس إدارة النادي أغلق 18 قضية وأنفق 40 مليونًا و151 ألفًا و 202 ريال على مقدمات عقود للاعبين، وأنفق 24 مليونًا و 989 ألفًا و 617 ريالًا على رواتب لاعبين، كما أنفق النادي 49 مليونًا و 696 ألفًا و 33 ريالًا على دفع مستحقات أندية أخرى.

كما أكد العالمي على إنفاقه لـ 16 مليونًا و 265 ألفًا و 999 ريالًا كالتزامات مالية تجاه موظفين ومدربين بالنادي، مع دفع 4 ملايين و 804 آلاف و 486 ريالًا كالتزامات تجارية.

النصر أنفق 135 مليون ريال

ليكون مجموع ما أنفقه النصر للحصول على الكفاءة المالية هو 135 مليونًا و 907 آلاف و 337 ريالًا.

يذكر أن العالمي كان نجح في ضم كل من الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا بالإضافة إلى محمد آل فتيل والأرجنتيني فونيس موري واللاعب محمد قاسم من الفيصلي.

العالمي يدخل لقاء ضمك بمعنويات مرتفعة

وبالتالي فإن العالمي سيدخل مباراة ضمك مساء اليوم الجمعة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بروح معنوية مرتفعة بعد أن تخلص من معظم الأزمات والاستحقاقات المالية، التي كان ينبغي عليه تسديدها.

وبوقت سابق، قال الإعلامي بندر العتيبي عبر “تويتر” إن الفيفا رفع الإيقاف والمنع عن تسجيل الصفقات لأصفر العاصمة بعد سداد مستحقات فنربخشة التركي في صفقة البرازيلي جوليانو، وتسديد مستحقات غلطة سراي التركي في صفقة المدافع البرازيلي السابق، مايكون.

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