تفاصيل جديدة حول أزمة بيريرا مع الهلال

المواطن - محمد سمعه

يسابق نادي الهلال الزمن، وذلك من أجل قيد لاعبه البرازيلي الجديد ماثيوس بيريرا المنضم للزعيم في صيف العام الحالي قادمًا من فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

8 أجانب بقائمة الهلال !

ويملك الزعيم حتى الآن 8 لاعبين أجانب وهم “الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، البيروفي أندري كاريلو، المالي موسى ماريجا، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، الكولومبي جوستافو كويلار، البرازيلي ماثيوس بيريرا”، بينما تنص اللوائح على وجود 7 لاعبين أجانب فقط.

وبالتالي فإن عدم قيد اللاعب البرازيلي قد يجعل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم يرفض تواجده بالتدريبات، وذلك حتى لا تكون هناك أي مخالفات على الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال.

23 مليون ريال قد تساهم في قيد بيريرا

ويحتاج الهلال إلى 23 مليون ريال وذلك لقيد ماثيوس ، والمقصود هو دفع هذا المبلغ للإيطالي جيوفنكو لفسخ عقده مع الزعيم وقيد اللاعب البرازيلي بدلًا منه.

يذكر أن بيريرا كان وقع مع نادي الهلال حتى صيف عام 2026، في صفقة كانت تكلفتها 18 مليون جنيه إسترليني أي ما يوازي 90 مليون ريال.

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