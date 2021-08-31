تفاصيل رحيل صالح آل عباس عن النصر

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب صالح آل عباس قريبًا من الرحيل عن النصر، وذلك قبل يوم من نهاية سوق الانتقالات الصيفية في السعودية.

إعارات كثيرة لـ صالح آل عباس:

وعانى آل عباس صاحب الـ27 عامًا من عدم اللعب بصورة منتظمة مع العالمي بالمواسم الأخيرة، حيث تمت إعارته لنادي أبها للحصول على فرصة أكبر للمشاركة ولعب معهم في موسم 2019/ 2020، ثم تمت إعارته لنادي الباطن في الموسم الماضي.

وكشفت تقارير أن الفيصلي حسم صفقة آل عباس لصالحه حيث سينضم لـ عنابي سدير لمدة 3 مواسم، وذلك بعد شراء مدة العقد المتبقية.

جدير بالذكر أن المدرب البرازيلي مانو مينيز لا يفكر في الاعتماد على آل عباس لوجود المغربي حمدالله والكاميروني فينسينت أبو بكر.

وكان صالح آل عباس انضم لصفوف فريق النصر في صيف 2019 قادمًا من نادي نجران مقابل 4 ملايين ريال آنذاك.

يذكر أن العالمي كان فاز على نادي التعاون بثلاثية مقابل هدف، بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

4 صدمات لـ العالمي:

وفي سياق آخر، تلقى الفريق الكروي الأول بنادي النصر 4 صدمات، وذلك قبل مواجهة نادي تراكتور الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم 14 سبتمبر المقبل.

وسيغيب عن المباراة كل من المدافعين علي لاجامي وعبدالله مادو والهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله للإيقاف، والرابع هو غياب اللاعب عبدالمجيد الصليهم عن المباراة بسبب الإصابة.

وتسبب تدخل اللاعب سميحان النابت لاعب الفريق الكروي الأول في التعاون في تعرض عبدالمجيد الصليهم لإصابة التمزق في أربطة مفصل الكاحل العلوي.

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