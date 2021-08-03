تفاصيل عرض الهلال الأخير لويست بروميتش

المواطن - مروة نبيل

تواصل إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، محاولاتها لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ماثيوس بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تفاصيل العرض الأخير لنادي الهلال:

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل تفاصيل عرض الهلال الرسمي لضم البرازيلي بيريرا، وقال: “17 مليون يورو تدفع على دفعتين خلال 18 شهرًا، وتم منح ناديه الإنجليزي مهلة 72 ساعة للرد”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أحد الوسطاء في الصفقة أبلغ المدير الرياضي لنادي ويست بروميتش بشكل شفهي أنه على استعداد بإقناع الهلال للتوقيع مع اللاعب للتوقيع معه بـ20 مليون يورو وتدفع على دفعتين خلال 15 شهرًا”.

وأضاف: “ولكن بشرط أن يرسل ويست بروميتش هذه الطلبات وموافقته عليها بخطاب رسمي معنون باسم هذا الوسيط وكان رد المدير الرياضي أنه غير متأكد إذا كانت الصفقة بطريقها الصحيح وأنه يتوجب التأكد ما إذا كانت هناك خروقات قانونية”.

بيريرا يُطالب بالرحيل:

وأصدر ماثيوس بيريرا بيانًا رسميًّا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا رغبته في الرحيل عن ويست بروميتش، بعدما تلقيه عرضًا ماليًّا ضخمًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في الوقت الذي ارتبط فيه اسمه بنادي الهلال.

وأكد المريسل من قبل أن محامي نادي ويست بروميتش الإنجليزي يستعد لتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب البرازيلي بيريرا، بعد الإعلان عن تفاوضه مع ناد آخر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة