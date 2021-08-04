تفاصيل عقد ماثيوس بيريرا مع الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل عقد اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا مع الهلال، حيث أصبح قريبًا من الانضمام للزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اللاعب سيرتدي قميص الهلال 4 سنوات:

وذكر الصحفي الإيطالي نيكولو سكيرا عبر حسابه في “تويتر” أن بيريرا صاحب الـ25 عامًا سينضم إلى أزرق العاصمة حتى صيف عام 2025.

وقالت قناة “الإخبارية”: إن قيمة صفقة بيريرا مع أزرق العاصمة تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني.

بيان من ماثيوس بيريرا أثار الجدل:

وكان بيريرا نشر بيانًا عبر حسابه في “تويتر” أول أمس الاثنين قال فيه: “تلقيت عرضًا مغريًا سيغير حياتي وحياة عائلتي، وأنا أطلب من إدارة النادي الموافقة عليه والسماح لي بالرحيل”.

وتابع اللاعب بيريرا: “منذ أسابيع تلقيت العرض وهو مغرٍ بمعنى الكلمة وأرغب في الرحيل عن النادي ولكن بالطريقة الصحيحة والعادلة، وما أحزنني هو أنني ملتزم لكن نادي ويست بروميتش آلبيون أطلق شائعات بأنني غير ملتزم، نظرًا لأنني أريد الرحيل وأنا كنت ملتزمًا آخر موسمين”.

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