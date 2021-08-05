تفاصيل عقد ميسي مع نادي برشلونة

المواطن - مروة نبيل

يستعد مسؤولو نادي برشلونة الإسباني لحسم تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتهى مع نهاية منافسات الموسم الرياضي الماضي.

انتهاء عقد النجم الأرجنتيني

وانتهى عقد ميسي صاحب الـ34 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يوم 30 يونيو الماضي، ولم يعلن أحد الطرفين التوصل بشكل رسمي لاتفاق بشأن التجديد.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن النجم الأرجنتيني في طريقه لتجديد تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمدة 5 مواسم قادمة، ولكن لم يتم تفعيل هذا الاتفاق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تفاصيل عقد ميسي الجديد

وكشفت إذاعة RAC1 الكتالونية، اليوم الخميس، عن تفاصيل العقد الجديد الذي سيوقع عليه ليونيل ميسي “خلال الساعات القليلة المقبلة”.

وذكرت الإذاعة الكتالونية: “مسلسل ليونيل العظيم وصل لمرحلته الأخيرة، حيث سيوقع على عقد لمدة 5 مواسم، وسوف يحصل على نصف راتبه، وسيكون الشرط الجزائي بقيمة 350 مليون يورو”.

وأضافت: “بعد مرور عام تقريبًا على أزمة البورفاكس الشهيرة، فإن ليونيل سيوقع على العقد الجديد اليوم الخميس أو في نهاية يوم غد الجمعة، مع العلم أنه لم يكن لاعبا لبرشلونة منذ 1 يوليو الماضي”.

وكان النجم الأرجنتيني قد وصل إلى برشلونة، مساء أمس الأربعاء، عقب نهاية عطلته الصيفية، ومن المقرر أن يعقد والده ووكيل أعماله خورخي ميسي جلسة مع إدارة برشلونة قبل توقيع العقود رسميًا.

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