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تفاصيل عمومية نادي الرائد غدًا
سيتم إقامتها عن بُعد

تفاصيل عمومية نادي الرائد غدًا

2021/08/17
الساعة 9:20 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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تفاصيل عمومية نادي الرائد غدًا شعار النادي
المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الرائد، برئاسة فهد المطوع، قبل قليل، عن تفاصيل الجمعية العمومية العادية المقرر إقامتها مساء يوم غد الأربعاء.

نادي الرائد يكشف تفاصيل الجمعية العمومية:

وأشار نادي الرائد إلى وصول الموافقة الرسمية من وزارة الرياضة على إقامة الجمعية العمومية العادية، غدًا، عن بُعد، على أن تنطلق بعد صلاة المغرب مباشرة.

ولفت النادي في بيان إلى أنه سيتم التواصل مع كافة الأعضاء السارية عضوياتهم بالجمعية؛ لتزويدهم بالشروط وبالرابط الخاص للاجتماع عبر تطبيق ZOOM.

فهد المطوع رئيس الرائد
فهد المطوع رئيس النادي

الفريق الريداوي يتجاوز الفتح:

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الريداوي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ونجح في الفوز بهدف دون رد، قبل أن يخسر ضد الاتحاد بثلاثية نظيفة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، ويستعد لمواجهة الحزم ضمن منافسات الجولة الثالثة.

الاتحاد والرائد
جانب من المباراة – المصدر @SPL


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