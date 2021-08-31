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تكاليف كود البناء السعودي الأرخص عالميًّا
له العديد من المزايا منها حماية المواطن

تكاليف كود البناء السعودي الأرخص عالميًّا

2021/08/31
الساعة 11:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تكاليف كود البناء السعودي الأرخص عالميًّا
المواطن - الرياض

قال الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء المهندس سعد الشهيل: إن تكاليف كود البناء السعودي يعد الأرخص على مستوى العالم.

تكلفة كود البناء: 

وأضاف الشهيل خلال حواره إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية أن تكلفة كود البناء في العديد من الدول تتراوح ما بين 5 إلى 8%، من قيمة تكاليف المباني، في حين لا تتخطى في المملكة 4%.

نظام عالمي: 

وتابع أن كود البناء هو نظام عالمي وليس محليًّا، وبه العديد من المزايا وهو حماية للمواطن من التصميم والتنفيذ الخاطئ، ويحمي منزله من أي كوارث أو تهديدات، مشددًا في الوقت نفسه على أن فلل الكراتين مصطلح خاطئ.

 


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