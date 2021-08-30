تمديد الحجر المنزلي في الجزائر 15 يومًا

المواطن - متابعة

قررت الحكومة الجزائرية تمديد الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يومًا ابتداءً من اليوم على مستوى 40 محافظة.

تدابير خاصة:

وجاء في بيان رسمي أن هذا الإجراء، الذي يندرج ضمن التدابير الخاصة بتسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا يطبق من الساعة العاشرة ليلًا إلى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي على 40 محافظة، مضيفًا أن الإجراء لا يخص ثماني عشرة محافظة.

وبموجب القرار، حسب المصدر ذاته، يرفع إجراء تعليق نشاط النقل الحضري للمسافرين، والنقل بالسكك الحديدية وما بين الولايات أيام العطلة الأسبوعية في جميع الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي.

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