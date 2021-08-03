تهيئة 115 مبنى تعليميًّا في رجال ألمع لبداية عام دراسي جاد وآمن

المواطن - حسن عسيري - أبها

استكمل تعليم رجال ألمع كافة استعداداته من خلال تهيئة المباني المدرسية التي يصل عددها إلى 115 مبنى تعليميًّا، تستقبل ما يزيد على 16 ألف طالبٍ وطالبة، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي المقبل ولبداية جادة وآمنة.

كفاءة وفعالية عالية:

وأكد مدير التعليم، الدكتور أحمد العُمري، أن لجان الاستعداد تعمل بفاعلية وكفاءة عالية لمتابعة الاستعداد للعودة وجاهزية المدارس ومراجعة الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا على أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم، وعلى ضرورة تعاون الإدارات والأقسام المعنيّة.

وصول المقررات الدراسية:

وأشار الدكتور العُمري إلى اكتمال وصول المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية للمستودعات المركزية بنسبة 100% وانتهاء إجراءات الفرز استعدادًا للترحيل إلى المدارس.

وفي السياق نفسه أكد على الدور الذي تقوم به فرق العمل في إدارة المباني، حيث حرصت على عمل الصيانة الدورية للمنشآت والمباني التعليمية وتهيئتها لتكون بيئة تعليمية محفزة وجاذبة، مع توفير المواد اللازمة لتعقيم المباني المدرسية التي سيبدأ العمل فيها مطلع الأسبوع القادم بحضور الكادر الإداري، كما حث على رفع الوعي لدى المجتمع التعليمي عامة والطلبة خاصّة بأهمية أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا قبل بدء الدراسة حضوريًّا، والاستفادة من الشراكة مع القطاع الصحي في المحافظة ومع فرع جامعة الملك خالد بقطاع تهامة، حيث تشهد إدارة التعليم ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة التحصين نحو اكتمال العدد الكلي للطلبة والمعلمين.

وثمّن العُمري الدور الذي تضطلع به وزارة التعليم، وعلى رأسها وزير التعليم، لتهيئة كافة مقومات نجاح الاستعداد في شتى المجالات وضمان عودة آمنة ومحفزة للتعلّم للجميع.

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