توقعات الأرصاد لطقس الغد: أمطار وسيول وبرد مع غبار

المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

طقس الاثنين:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة خاصةً المرتفعات منها.

غبار وأتربة:

كما توقع مركز الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، وطريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

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