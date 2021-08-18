‎الرئيسية
جديد الأخبار
توقعات بارتفاع أسعار المدارس الأهلية
التعليم قد تضع ضوابط بشأنها

توقعات بارتفاع أسعار المدارس الأهلية

2021/08/18
الساعة 9:10 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
توقعات بارتفاع أسعار المدارس الأهلية
المواطن - الرياض

توقع الخبير في إدارة المشاريع وتطوير الأعمال، الدكتور عبدالله الخرماني، ارتفاع أسعار المدارس الأهلية خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار المدارس: 

وقال الخرماني في تصريحات إلى قناة الإخبارية، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا في أسعار المدارس الأهلية لتعويض الخسائر التي لحقت بها خلال جائحة كورونا الفترة الماضية.

ضوابط منتظرة: 

وتابع الخبير أن المدارس الأهلية هي المستفيدة الأولى من قرار عودة الدراسة حضوريًا، متوقعًا أن تلجأ وزارة التعليم لوضع بعض الضوابط بشأن أسعار المدارس الأهلية.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

صدور التوجيه السامي بالموافقة على آليات العودة الحضورية لـ العام الدراسي 1443

حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات وأسرهم ومجتمعهم خلال