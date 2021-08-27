توقعات بـ أمطار رعدية وغبار غدًا

المواطن - الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد السبت.

رياح وأمطار:

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها إلى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

سحب رعدية:

كما توقع أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران والأطراف الشمالية من شمال غرب المملكة، مع نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة، وتمتد حتى منطقة نجران، وأن تزداد كمية السحب من مساء هذا اليوم على معظم مناطق المملكة.

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