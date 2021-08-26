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توقعات بـ أمطار وبرد على 6 مناطق اليوم
الحالة مصحوبة برياح نشطة

توقعات بـ أمطار وبرد على 6 مناطق اليوم

2021/08/26
الساعة 8:50 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقعات بـ أمطار وبرد على 6 مناطق اليوم
المواطن - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران).

حركة الرياح: 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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