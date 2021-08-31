توقعات بـ طقس شديد الحرارة غدًا مع أمطار

المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

أمطار:

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، في حين يبقي الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، المدينة المنورة، وتبوك.

حركة الرياح:

كما توقع تقرير الأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 42 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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