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توقيف أخطر مهربي المخدرات الإيطاليين في دبي
أحد كبار المطلوبين من قضاء بلاده ودوليًا

توقيف أخطر مهربي المخدرات الإيطاليين في دبي

2021/08/19
الساعة 9:59 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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توقيف أخطر مهربي المخدرات الإيطاليين في دبي
المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، توقيف تاجر المخدرات رافالي إيمبريالي، أحد كبار المطلوبين من قضاء بلاده ودوليًا، في مطلع الشهر في دبي.

أبرز وجوه الجريمة

وأوضح المصدر في بيان، وفقًا لـ”فرانس برس” أن رافالي إيمبريالي، أحد أبرز وجوه الجريمة المنظمة في نابولي بجنوب إيطاليا، والذي يعتبر من أخطر الفارين الإيطاليين، أوقف في الرابع من أغسطس بالتنسيق مع الشرطة الدولية “إنتربول” والشرطة الأوروبية “يوروبول”، بعدما كان مطلوبًا منذ ست سنوات.

شبكة من المهربين

وأوضحت الشرطة أن الرجل البالغ 47 عامًا هو “منذ زمن طويل أحد أبرز أطراف التهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال” مشيرة إلى أنه أنشأ على مر السنين “شبكة ضخمة من المهربين الدوليين ولا سيما مهربي الكوكايين”.

 


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