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توقيف 11 مواطنًا أشعلوا النار بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة
في غير الأماكن المخصصة لها

توقيف 11 مواطنًا أشعلوا النار بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة

2021/08/18
الساعة 8:56 مساءً
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توقيف 11 مواطنًا أشعلوا النار بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة
المواطن - واس

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (11) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.

تطبيق الإجراءات النظامية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن الإجراءات النظامية كافة طُبقت بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

توقيف 11 مواطنًا أشعلوا النار بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة - المواطن


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