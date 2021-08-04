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توقيف 20 مخالفًا أشعلوا النار في منتزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة
تطبيق الإجراءات النظامية وفرض غرامات

توقيف 20 مخالفًا أشعلوا النار في منتزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة

2021/08/04
الساعة 9:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقيف 20 مخالفًا أشعلوا النار في منتزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة
المواطن - عسير

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، في منتزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة بمنطقة عسير.

تطبيق الإجراءات النظامية:

وأوضح المتحدث الرسمي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

توقيف 20 مخالفًا أشعلوا النار في منتزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة - المواطن


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