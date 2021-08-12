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توكلنا: يمكن إلغاء موعد اللقاح قبل أخذ الجرعة الأولى بشرط
شدد التطبيق على ضرورة تحديد السبب

توكلنا: يمكن إلغاء موعد اللقاح قبل أخذ الجرعة الأولى بشرط

2021/08/12
الساعة 10:20 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توكلنا: يمكن إلغاء موعد اللقاح قبل أخذ الجرعة الأولى بشرط
المواطن - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أن إلغاء موعد لقاح كورونا ممكن قبل أخذ الجرعة الأولى مع تحديد السبب، وبعد الجرعة الأولى لا يمكن إلغاء الجرعة الثانية لكن يمكن إعادة جدولتها.

جاء ذلك ردًا من التطبيق على استفسار في هذا الشأن عبر موقع تويتر، اليوم الخميس.

حجز موعد لقاح كورونا: 

ولفت توكلنا إلى خطوات حجز موعد لقاح كورونا، والتي جاءت كالآتي:

– توجه إلى الخدمات، من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا.

– حدد المستفيد سواء المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، اختر حجز موعد لقاح كورونا.

– أجب عن الأسئلة الصحية.

– اختر مركز التطعيم والوقت.

– أكد الموعد.


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‎تعليق واحد

  1. السيد عبد الكريم محمد حسان

    تسجيل اللقاح لدواعي السفر

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