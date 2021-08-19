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توكلنا يوضح موقف كبار السن الذين ليس لديهم جوال ذكي
يمكن تسجيلهم في التطبيق

توكلنا يوضح موقف كبار السن الذين ليس لديهم جوال ذكي

2021/08/19
الساعة 10:56 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توكلنا يوضح موقف كبار السن الذين ليس لديهم جوال ذكي
المواطن - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أن كبار السن الذين ليس لديهم جوال ذكي يمكن تسجيلهم في التطبيق وعند الحاجة لإثبات حالتهم الصحية، يمكن لأحد المرافقين الذين يمتلكون هاتفاً ذكياً الدخول لحسابهم لعرض حالتهم الصحية.

حجز موعد لقاح كورونا: 

كما لفت توكلنا إلى خطوات حجز موعد لقاح كورونا، والتي جاءت كالآتي:

– توجه إلى الخدمات، من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا.

– حدد المستفيد سواء المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، اختر حجز موعد لقاح كورونا.

– أجب عن الأسئلة الصحية.

– اختر مركز التطعيم والوقت.

– أكد الموعد.


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