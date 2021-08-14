تويتر يوقف عملية توثيق حسابات مستخدميه مجددًا

المواطن - متابعة

فاجأت شركة تويتر مستخدميها، بإعلانها عن وقف توثيق حسابات مستخدميها من جديد.

وبررت شركة تويتر القرار بأنها ترغب في الحصول على وقت كافٍ لتنفيذ تعديلات على طلب الحصول على التوثيق وكذلك في مراجعة الطلبات، لكنها لم تتحدث بالتفصيل في بيانها عن طبيعة العمل الذي تقوم به.

قرار مخيب للآمال:

وقالت شركة تويتر في البيان: “بالنسبة لأولئك الذين كانوا ينتظرون الحصول على توثيق حساباتهم، نعلم أن هذا قد يكون مخيبًا للآمال لهم، نريد تصحيح الأمور ونقدر صبركم”.

ولم تحدد الشركة موعدًا محددًا لبدء قبول طلبات التوثيق مرة أخرى.

وكان موقع التغريدات الشهير أعاد عملية توثيق حسابات مستخدميه في شهر مايو/ أيار الماضي لفترة وجيزة، ثم أغلقتها بعد ذلك بنحو 8 أيام، وبرر “تويتر” تصرفه وقتذاك بانشغاله في تلقي طلبات التوثيق، وظلت الشركة تنفذ الطلبات المتراكمة حتى شهر يونيو.

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